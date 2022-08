Así es la hoja de ruta de Le Pen para que su sucesión no se convierta en una guerra civil

Solo puede quedar uno... y Marine Le Pen no va a tomar partido. La jefa de la RN ha asegurado que no mostrará preferencia entre Louis Aliot y Jordan Bardella, los dos hombres que luchan por sucederla al frente del partido.

“Quiero permanecer neutral. Creo que tanto Jordan Bardella como Louis Aliot están en la línea política que yo misma he defendido, que defiendo dentro de la RN y que he defendido dentro del Frente Nacional durante más de 20 años... No me siento obligada a posicionarme, prefiero dejar que lo hagan los miembros del partido”, argumentó así ante la prensa, asegurándose de precisar que “no habrá guerras fratricidas”.