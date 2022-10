La “descomposición” de la sanidad madrileña estalla en forma de huelga y protestas

“Estamos llegando a un punto de descomposición del sistema”

Las Urgencias del Infanta Sofía se suman a la huelga

La atención a los pacientes es un reflejo más de la situación que viven los profesionales. En el servicio de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, han dicho ‘basta’, y harán huelga desde el próximo 28 de octubre. Ángela Hernández insiste en que estos trabajadores no están aprovechando la coyuntura de los paros y movilizaciones ya convocadas, sino que los problemas venían de antes. “Llevan más de tres años denunciando su situación, señalando que la población de la zona ha crecido mientras que la plantilla no, que hay problemas”, explica. “Se han hecho reuniones con la gerencia de allí, se han hecho denuncias hasta en los juzgados, hasta en la inspección de Trabajo”, dice la médica. “Nunca hubo respuesta”, aseguran. Y “los médicos ya no pueden más”.

Atención Primaria sobrecargada y las urgencias, en entredicho

Y ahora, ¿qué? Huelga y manifestaciones, por lo pronto

Con el plan por escrito, al menos podrán valorar la propuesta punto por punto. Los sindicatos aseguran ir a las negociaciones “con espíritu constructivo”. “La huelga no es un fin en sí mismo; si se logra desatascar el inmovilismo de la Administración, eso ya es positivo, pero de momento no ha habido ningún avance”, reconoce Hernández. La secretaria de general de AMYTS anticipa, por otro lado, que podrían sumarse más profesionales a la huelga. “Se están haciendo encuestas entre residentes, médicos, resto de equipo de la Atención Primaria y el SUMMA 112, y no me extrañaría que se sumaran más, porque las cosas están muy mal”, admite.