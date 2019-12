Hugo Silva se pronuncia tras el revuelo y zanja la polémica: "Cansinos..."

Susi Caramelo ha sido una de las sensaciones televisivas del año. La cómica se ha labrado un nombre en redes tras sus reportajes en Las que faltaban, programa de Movistar + que esta semana celebraba su último programa.

En su último reportaje, Caramelo se encontró con Hugo Silva en un acto y le hizo la siguiente pregunta: ”¿Tú eres consciente de que si cobraras derechos de imagen por todas las tías que nos hemos tocado contigo ahora mismo podría estar retirado y no tendrías que estar aquí en esta premiére?”.

El actor respondió con buen talante y riendo que nunca había pensado en ello. “Pues si cobraras derechos solo por las mías tú ya estabas en tu casa”, ha replicado Caramelo.

Después de la emisión del reportaje ha habido lío en redes sociales. Muchos usuarios se han preguntado qué hubiese pasado si esa pregunta la hubiese hecho un hombre.

Tras el revuelo, el propio Hugo Silva ha querido quitarle hierro al asunto y ha escrito: “Soy fan de Susi Caramelo, me encantó la entrevista y no me sentí acosado en ningún momento... lo digo por si a alguien le interesa... CANSINOS”.

La cómica también ha querido responder y lo ha hecho con su particular sentido del humor: “Gracias Hugo! A parte de guapo, cabal. ¿cómo no me voy a masturbar contigo?”.