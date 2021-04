Los planes de la ministra Belarra

Belarra encara esta etapa como ministra, según fuentes de su entorno, concentrada especialmente en sacar adelante la ley de Vivienda , con la regulación de los alquileres. Ella lleva precisamente meses negociando con el equipo del Ministerio de Transportes, aunque no consiguen ponerse de acuerdo. Es uno de los objetos que está tensionando la coalición. A pesar de las “reticencias” socialistas, en el Ministerio de Derechos Sociales confían en que habrá luz verde, como sucedió en las negociaciones para prohibir los desahucios hasta el 9 de mayo o el Ingreso Mínimo Vital. Pedro Sánchez también ha dicho públicamente esta semana que espera que haya consenso entre los dos socios.

La nueva ministra tiene asimismo en la cabeza negociar este año la reforma del mercado eléctrico, otro punto pactado por PSOE y UP y que ha levantado roces durante los primeros meses por los subidones en la factura de la luz en pleno temporal. Ya ha habido algunas conversaciones con la Vicepresidencia Cuarta de Transición Ecológica, que ostenta Teresa Ribera. “Una vez que se termine con la ley de Vivienda, este melón se abrirá”, comentan fuentes del entorno de Belarra. Con el equipo socialista también ha habido algunas conversaciones para el tema del bono social, pero están en un estado inicial.

La transición en el Ministerio no está siendo traumática tras la marcha de Iglesias. Ella conoce todos los vericuetos y ha mantenido a su equipo más cercano. En la Secretaría de Estado de Derechos Sociales se ha quedado Nacho Álvarez, otra persona de la máxima confianza y que negoció los presupuestos con María Jesús Montero, y para el hueco que ha dejado ella en la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 han fichado a Enrique Santiago, líder del PCE y al que consideran un muy buen negociador.

Durante estos primeros días como ministra también ha saltado otra noticia buena para ella: la Fiscalía ha pedido que no se impute a Belarra ni a la Ejecutiva de Podemos por el caso Neurona. Considera que no hay indicios probatorios de irregularidades. La ministra está tranquila con este asunto, convencida de que no ha hecho nada ilegal y de que el asunto quedará archivado, como casi todas las causas contra su partido.

La “hormiguita trabajadora”, como la definen los suyos, ya está en el despacho principal. El día de su toma de posesión quiso acordarse y citar a Toñi e Isabel, ordenanzas del ministerio, y a Lili, del equipo de limpieza. Y otro ‘logro’ que luce con orgullo la nueva ministra: ha logrado que casi todo el personal se ponga el pin de la agenda 2030.