Las ideologías del supremacismo blanco, la extrema derecha y el ultranacionalismo también son difundidas por canales lícitos y fuentes autorizadas por el Gobierno. Por ejemplo, Steve Bannon, el ex asesor de campaña de Trump, ha estado entretenido este tiempo buscándose la misión de movilizar a los partidos de extrema derecha en Europa.

Aunque webs como YouTube, Facebook y 4chan han acelerado el proceso, esta globalización del ultranacionalismo blanco y el extremismo antimusulmán está profundamente arraigada en el movimiento. Grupos de supremacistas blancos como la Nación Aria se comunican desde hace décadas con sus homólogos europeos, mientras que organizaciones islamófobas como los Soldados de Odín finlandeses han abierto secciones en todo el mundo.

Pero de algún modo los políticos siguen negando los ataques de ultranacionalistas blancos y antimusulmanes, como el de Nueva Zelanda, considerándolos obra de extremistas solitarios o personas con una enfermedad mental. Esta visión no es sólo falsa ―y a menudo parte de un doble rasero―, sino que ignora la amenaza de la islamofobia y el nacionalismo blanco, pese a la advertencia de los expertos internacionales en extremismo.

“Se trata de un proceso por el que este movimiento se está internacionalizando y nutriéndose de conexiones globales”, afirma Pete Simi, profesor de Sociología en la universidad Chapman y experto en extremismo. “No es un tipo de violencia individualizado”.

Cuando los policías salen indemnes de su islamofobia

Trump empezó a expandir el veneno antimusulmanes antes incluso de llegar a ser presidente. En varias ocasiones sugirió que el presidente Barack Obama era musulmán en secreto y difundió mentiras sobre el apoyo musulmán de los atentados del 11-S. Ahora que está en el Despacho Oval, sigue promoviendo noticias falsas sobre violencia cometida por migrantes musulmanes, mientras que acusa a los aliados de Estados Unidos de ser demasiado blandos con la supuesta amenaza.

Ninguna de estas muestras de fanatismo ha supuesto algún problema para Trump.

El presidente no está vinculado al veto musulmán —que ha afectado a más de 1600 millones de personas— del mismo modo que sí lo está a sus relaciones con Rusia o a sus frecuentes salidas de tono impropias del decoro presidencial. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez lo recalcó después del atentado de Nueva Zelanda.

Y este patrón se repite en más países. Nicolas Sarkozy y Manuel Valls, ex presidente y ex primer ministro de Francia, respectivamente, apoyaron el año pasado una petición (muy criticada) para modificar el Corán. Valls ahora es candidato a la alcaldía de Barcelona. En Canadá, el líder de la oposición Andrew Scheer ―sucesor potencial del primer ministro Justin Trudeau― lleva más de una semana eludiendo las preguntas sobre su encuentro con un activista que habitualmente difunde teorías de la conspiración sobre musulmanes.

La lista de líderes que se benefician de la islamofobia se extiende incluso al mundo musulmán. El príncipe de Emiratos Árabes Unidos Mohammed bin Zayed afirmó una vez que su pueblo no podría soportar una democracia porque, teniendo derecho a derecho a votar, la gente apoyaría a extremistas peligrosos. Con la excusa de combatir el extremismo, el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sisi ha encarcelado a decenas de miles de personas. Ambos líderes cuentan con el apoyo de Occidente.

Islamofobia en los medios

Los estudios demuestran que la cobertura en medios sobre la comunidad musulmana no es solamente opaca, sino que suele estar plagada de teorías de la conspiración y datos inexactos. En Estados Unidos, el 80% de las noticias sobre musulmanes son negativas, según Media Tenor, una organización de investigación de medios. La mayoría de las noticias describen el Islam y a los musulmanes como fuentes de violencia y maldad. Un estudio de 2018 del Institute for Social Policy and Understanding reveló que los autores de delitos con violencia que eran percibidos como musulmanes recibían siete veces más atención mediática que los no musulmanes.

En Reino Unido, la cobertura de la prensa no es mucho mejor al hablar de musulmanes. Un estudio de 2011 de la Universidad de Leeds descubrió que el 70% de las noticias sobre musulmanes eran hostiles. (Sólo el 15% estaban catalogadas como “inclusivas”). En 2016, un hombre se encargó de presentar más de 14.000 quejas a un grupo de organizaciones de medios por su falta de exactitud, su sesgo o su trato hostil al informar sobre musulmanes.