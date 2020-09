Israel volverá a confinarse por completo tres semanas para frenar la expansión del coronavirus

El Gobierno israelí aprobó este domingo un cierre total de tres semanas para frenar la segunda oleada del coronavirus, que golpea con fuerza el país desde mayo y que alcanzó en la última semana uno de los índices de morbilidad más altos del mundo.

A partir de este viernes, los israelíes no podrán salir a más de 500 metros de su domicilio, los comercios no esenciales permanecerán cerrados Y no podrán juntarse más de diez personas, entre otras restricciones.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto que el confinamiento arranque el 18 de septiembre a las 18.00 horas (hora local), al tiempo que ha abogado por cerrar las escuelas dos días antes, mientras que se cerrarían todos los comercios, a excepción de las tiendas de alimentación y las farmacias.

Las autoridades israelíes sopesan que los rezos por el Yom Kippur y el Rosh Hashanah puedan tener lugar entre restricciones, incluidas limitaciones al número de asistentes, tal y como ha recogido el diario The Times of Israel.

El Ministerio de Sanidad informó el sábado de 2.651 nuevos casos, lo que sitúa el total en 153.217, con 1.103 fallecidos. Asimismo, en estos momentos hay 490 personas ingresadas de gravedad a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.