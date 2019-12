Izquierda Unida podría ser vetada en los próximos orgullos LGTBI

Cuando la mirada de la sociedad es #Transpositiva, cuando la OMS y la APA dejan de considerar la transexualidad un “trastorno”, la Sra. Lidia Falcón y su partido emprenden una cruzada para devolver a las personas trans al espacio de los “trastornos”, en un atrevimiento no exento de mala intención, encienden una hoguera contra las leyes que garantizan el respeto, propugnan igualdad y se constituyen en herramientas para combatir el dolor, la opresión y el sufrimiento de las personas trans pero, sobre todo, de la infancia y adolescencia trans. Un discurso lleno de infundios sobre el contenido y propósito de la Ley Trans Estatal, destinado a intoxicar a la opinión pública con una consecuencia lesiva para los derechos humanos de las personas trans, derechos que no vienen a restar, sino a sumar.

Desde querer perpetuar el dogma biopolítico, no importa la ignorancia si el fin es reforzar una visión de las identidades trans que ha sido la excusa para la vulneración de derechos humanos de las personas trans.

El Partido Feminista de España (PFE) va de frente y muestra su #Transfobia y discurso de odio hacia las personas adultas, infancia y adolescencia trans. No se corta ni un pelo en hacer públicas aseveraciones que pueden confundir a la ciudadanía sobre la procedencia de las mismas, ya que utiliza los mismos términos que la ultraderecha, el nacionalcatolicismo o un transnochado y superado discurso psicomédico patologizante.

Hay que recordar que el PFE, desde 2015, es parte de Izquierda Unida, que hasta el día de hoy, y a pesar de su gran apoyo en la tramitación de estas leyes, no ha actuado con la coherencia y responsabilidad política necesarias contra la cruzada transfóbica del partido feminista. A pesar de las reiteradas peticiones que los colectivos trans y de familias de menores trans han dirigido a la Dirección de Izquierda Unida, esta formación quiere pasar nuevamente de perfil ante este grave atentado hacia las personas trans.

Esto que parece no preocupar a la coalición izquierdista puede desembocar en una difícil situación; no podemos normalizar que una formación que va a ser parte de un Gobierno progresista tenga entre sus filas a voces que en nada difieren de la ultraderecha. Además que de persistir esta postura de no “dar la cara” de IU, los colectivos trans nos veremos obligados a pedir que dicha formación sea vetada en espacios LGTBI como los Orgullos.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs