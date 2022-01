Jordi Cuixart dejará la presidencia de Ómnium Cultural

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección en el cargo y que cederá la presidencia al filósofo Xavier Antich si así lo deciden los socios de la entidad.

“Se me acaba el mandato y no me presentaré a la relección. Me retiro como presidente de Ómnium, pero no como activista”, ha dicho Cuixart en una entrevista en RAC1.