Lorenzo Cotino, presidente de la AEPD, sobre los "tecnoligarcas": "No son los más indicados para hablar de libertad"

Lorenzo Cotino es el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y, en consonancia, uno de los mayores expertos en privacidad del país. En una reciente entrevista con El HuffPost, Cotino, que también advirtió de la necesidad de contar con expertos en protección de datos para regular la IA, hizo algunas consideraciones sobre el uso que hacen algunos magnates de la palabra "libertad".

En lo que va de año grandes magnates del ámbito tecnológico han cargado duramente contra el Gobierno de España y contra Pedro Sánchez. Desde que el presidente incidiera este año en la idea de regular las plataformas y en la necesidad de reforzar la protección de los menores en entornos digitales, empresarios como Elon Musk o Pavel Durov han cargado contra el Ejecutivo español.

Musk, el hombre más rico del planeta, llegó a acusar a Sánchez de "traidor". Durov, CEO y fundador de la app de mensajería Telegram, llegó a enviar un comunicado no solicitado a los miles de usuarios que la plataforma tiene en España criticando también al Gobierno.

En su entrevista con El HuffPost el presidente de la AEPD no menciona explícitamente estos ejemplos ni emplea términos como "tecnoligarcas", pero no es difícil imaginar por qué dice lo que dice. Primero cita la Encíclica que publicó el papa León XIV poco antes de su visita a España, y que versó sobre la IA. "En ella, se subraya que detrás de la IA y por extensión de las plataformas lo que hay son estructuras de poder".

Por eso, para el presidente de la AEPD esta idea es algo que los ciudadanos "no pueden desconocer": "Hay estructuras de poder en las que la Unión Europea algo tiene que decir. A veces son necesarias respuestas. Por ejemplo, con el caso que vimos de Grok y la nudificación de imágenes. Por suerte, vivimos en una Unión Europea que significa algo; porque hay regiones que no tienen esa potestad".

Los anuncios de Sánchez vinieron motivados después de un escándalo visto también este año en torno a X, la plataforma que compró Elon Musk y antes conocida como Twitter. Su sistema de inteligencia artificial, Grok, empezó a nudificar imágenes de usuarios de la plataforma solo con la petición de terceros. Varios países europeos tomaron cartas en el asunto y por eso España elevó el tono al respecto.

"Si una operadora telefónica hiciera propaganda política lo veríamos más claro"

También en la misma época la tecnológica estadounidense Palantir publicó un manifiesto que muchos tildaron de "tecnofascista". Para Lorenzo Cotino, ese manifiesto le resultó "desconcertante". "En esa simbiosis de estructuras de poder se exteriorizan encima posiciones políticas". "Lo vimos de manera llamativa, cuando algunas plataformas se permitieron dirigirse a los usuarios en España para lanzar manifiestos políticos".

De hecho, el presidente de la AEPD abunda en que plataformas como aquella [Telegram, en este caso] ni siquiera recopilan los datos de sus usuarios con fines de enviarles propaganda política. "Es incompatible con el motivo por el que tienen los datos. Si una operadora telefónica hiciera propaganda política sería algo que hubiésemos visto mucho más claro".

Un ejemplo de que se vive "en un mundo convulso": "Las plataformas alegan normalmente la libertad en muchas de sus proclamas, cuando la situación de oligopolio y de estructuras de poder no las hacen las más indicadas para hablar de la libertad de sus millones de usuarios".

Las tecnológicas mantienen la cordialidad a pesar de que Trump las envalentone

Las grandes tecnológicas tienen un rol crucial en el nuevo mandato de Donald Trump. La reelección del presidente estadounidense a finales de 2024 fue financiada en buena medida por los hoy conocidos como tecnoligarcas: incluso el propio Musk formó parte de su Administración en Washington durante los primeros meses de legislatura.

Todo ello, sumado a que Trump ha convertido el chantaje y la amenaza en sus principales instrumentos diplomáticos, ha hecho que muchas voces estén señalando a la Unión Europea por supuestamente aplazar sanciones económicas a las tecnológicas. Bruselas ya impuso la primera multa invocando el Reglamento de Servicios Digitales precisamente a X, lo que provocó una furibunda reacción por parte de Washington.

¿Ha notado la Agencia Española de Protección de Datos alguna diferencia de trato con las tecnológicas desde que llegó Trump? Lo cierto es que, a tenor de lo que explica su presidente a El HuffPost, no: "No hemos notado nada que dificulte o que suponga una barrera en las relaciones con estas plataformas cuando tenemos que recabar información".

"Somos conscientes de la situación geoestratégica pero no lo hemos notado". Al fin y al cabo, la AEPD no suele ser competente a la hora de abordar posibles vulneraciones de las grandes redes sociales: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) cuenta con un principio de ventanilla única por el que interviene primero autoridades como la irlandesa, ya que es allí donde las grandes tecnológicas tienen su principal sede europea.

Cotino es, de hecho, muy tajante al respecto: una cosa son los discursos o las retóricas que las grandes tecnológicas (y en particular, sus líderes) puedan tener en público. Otra cosa lo que sean las conversaciones ordinarias y rutinarias institucionales. "Normalmente a efecto de relacionarse con las autoridades se relacionan ordinariamente... más allá de los titulares".