Un accidente en la base de mantenimiento de Renfe en Villaverde (Madrid) deja un muerto y dos heridos

Uno de los talleres de mantenimiento de Renfe, en una imagen de recurso

Un accidente en la base de mantenimiento integral (BMI) de Renfe en el distrito de Villaverde (Madrid) ha causado un muerto y dos heridos.

El suceso ocurrido este miércoles al filo de las 14:20 ha tenido lugar cuando tres trabajadores han sido aplastados por maquinaria metálica de conservación de trenes, en las instalaciones ubicadas al sur de la capital. Esto ha llevado a que inicialmente se le haya dado naturaleza de accidente laboral.

La víctima mortal era un hombre de 30 años, perteneciente a una empresa contratista que prestaba servicio en la base. Tras el impacto quedó inconsciente y pese a la rápida intervención de los servicios de emergencias no se pudo hacer nada por salvarle. Los dos heridos presentan fracturas de diversa gravedad, si bien su vida no corre peligro, como han informado los servicios de asistencia médica.

Ubicación de la BMI de Renfe en el distrito de Villaverde

Renfe, que ha transmitido su pésame en un comunicado, asegura estar analizando de forma interna unos hechos aún sin explicación oficial y que la empresa contextualiza en el marco de unas tareas ordinarias de mantenimiento.

Los mismos ya están bajo la competición de la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación.