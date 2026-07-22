La carta al director de 'El País' que emociona e indigna a partes iguales: "Nada me ha acercado tanto a una vivienda como la muerte de mi abuela"

Hay realidades que, por dolorosas que sean, merece la pena contar. La crisis de la vivienda está causando grandes estragos entre varias generaciones de españoles, y para muchos, apenas de habla de ello.

Una de las últimas cartas al director de El País ha puesto el foco sobre ello, destapando a su vez una situación que han vivido muchos jóvenes en nuestro país. "Nada me ha acercado tanto a una vivienda como la muerte de mi abuela", reza el encabezado de esta carta escrita por una joven valenciana de 26 años.

"Hace unos días murió mi abuela. Mientras sostenía las llaves de su casa pensé algo que me avergonzó: por primera vez desde que soy adulta, podía imaginar un hogar propio", explica Mónica Sierra.

Con una carrera, un máster y un doctorado en camino que compagina con su trabajo, esta joven asegura que ningún curso o formación de las que ha realizado le ha acercado tanto a una vivienda como "una muerte", en este caso la de su abuela.

Al hilo de esto, lamenta que haya "una generación entera haya empezado a vincular la posibilidad de emanciparse, de tener un lugar donde vivir, no a su trabajo ni a su esfuerzo, sino a la muerte de quienes ama"

"Yo habría preferido otra historia. Una abuela viva y una casa donde invitarla a comer", sentencia esta joven valenciana. Su historia podría ser la de muchos otros jóvenes cuya única opción de independizarse es heredar una casa.

Una realidad al alza

La relevancia de las herencias no deja de crecer. En 2023 se registraron más de 200.000 transmisiones de viviendas por herencia en España, un 53% más que una década antes, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el relevo generacional del patrimonio inmobiliario acumulado durante décadas.

Además, cada vez son más los jóvenes que reciben estos inmuebles: los herederos de entre 25 y 34 años han pasado de representar el 8% al 15% del total en apenas tres años. Esta tendencia está alimentando una creciente brecha entre quienes cuentan con respaldo patrimonial familiar y quienes no.

Por tanto, para algunos jóvenes, la muerte de un abuelo supone heredar una vivienda en la que vivir, vender para financiar una compra o utilizar como aval económico. Para otros, sin esa red familiar, el acceso a la propiedad sigue alejándose.