En Tokio animan a los hombres a ir en pantalones cortos a la oficina por el calor, pero la polémica está servida

Dejar la corbata colgada en casa cuando el calor empieza a apretar o prescindir de la americana si el mercurio y la lógica lo hacen necesario. Estas son medidas contra el calor que ya llevan años empezando a ponerse en práctica en España y otros países, aunque más bien tímidamente y acompañadas de alguna que otra polémica sobre protocolo y vestimenta.

Ya en 2011 José Bono abroncó al ministro Miguel Sebastián por ir sin corbata al Congreso para promover el ahorro energético; un look que recientemente Pedro Sánchez y algunos ministros han repetido.

El debate llega también año tras año a muchos espacios de trabajo, en los que en días en los que fácilmente se pueden alcanzar los 38 grados o más, la costumbre impone el traje o, simplemente, que esté mal visto optar por un pantalón corto en el caso de los hombres.

La crisis climática, cada vez más agravada, obliga sin embargo a orientarse hacia medidas que prioricen el frescor a lo que para algunos es decoro, con el objetivo de reducir la intensidad de los aires acondicionados y que los trayectos para ir volver a trabajar sean más llevaderos.

Cool Biz

En Japón hace unos años se acuñó el término 'cool biz', un juego de palabras entre 'fresco' y 'guay' más la abreviatura de 'negocios', y que hace referencia a la promoción gubernamental de una manera de vestir más relajada en verano en el contexto empresarial.

No sólo se trata de olvidarse unos meses de ir trajeados, sino incluso de alentar el uso de camisas de materiales y estilos mucho más informales.

En Tokio, por ejemplo, el gobierno metropolitano animó recientemente a los oficinistas a que en esta temporada estival opten por camisetas, zapatillas deportivas y pantalones cortos, como recoge la BBC.

Algunos están felices de ir más cómodos, como el señor Watanabe, un funcionario que aseguró a The New York Times que con su nueva vestimenta parece "más accesible": "Siento que estoy contribuyendo a que se relaje todo en la oficina". Las ventajas no terminan ahí. "Todos dicen que parezco más joven", agregó.

Controversia y presión estética

Sin embargo, no todo es de color de rosa. Como apunta la cadena británica, "otros opinan que la política es injusta para las mujeres, ya que todavía se espera que usen medias cuando muestran parte de sus piernas". La controversia no queda ahí, puesto que hay mujeres que han expresado su incomodidad por ver el vello de las piernas de sus compañeros.

Aunque las autoridades tratan de promover la aceptación de esta prenda, el citado medio incluye las declaraciones del director de una clínica estética, quien cuenta que ha notado que cada vez más hombres acuden a ella "también por cuestiones de etiqueta social al usar pantalones cortos" para hacerse la depilación láser.

"Las autoridades reconocen que pasará tiempo antes de que los pantalones cortos se popularicen en las oficinas de Japón. Durante una reciente visita a una oficina en el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, en una tarde calurosa, solo 11 de los 70 empleados varones los llevaban puestos", detalla The New York Times.

¿Qué debería hacerse en España?

Japón alcanzó el verano pasado temperaturas récord, algo que no nos es ajeno aquí: el de 2025 fue el más cálido en España desde que hay registros, junto con el de 2022. En nuestro país, la temperatura media ha aumentado 1.75 °C desde 1961 y precisamente ahora estamos inmersos en una nueva ola de calor.

Aunque en algunos sectores no hay problema en pasar a vestirse de corto, en otros más empresariales, institucionales o hasta en redacciones sigue siendo impensable.

En El HuffPost queremos conocer tu opinión sobre este tema, que en estas fechas suele suscitar debates en las oficinas. ¿Piensas que habría que cambiar de mentalidad y relajar esa exigencia para adaptarnos a las condiciones climáticas o, por el contrario, crees que el pantalón corto está fuera de lugar en un entorno profesional? ¿Hay flexibilidad en tu trabajo para vestir?

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