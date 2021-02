Jorge Javier Vázquez, 'trending topic' por esta frase sobre Pablo Iglesias

Jorge Javier Vázquez no se corta un pelo a la hora de hablar de política en sus programas. Este sábado lo hizo por partida doble. Por un lado, criticando a Isabel Díaz Ayuso y el hospital Isabel Zendal, y por otro, defendiendo a Pablo Iglesias y cargando contra la ultraderecha.

Lo hizo durante la entrevista en Sábado Deluxe (Telecinco) a la cantante Massiel, con quien mantuvo un intercambio de pareceres políticos.

Todo porque Jorge Javier reprochó a Massiel haber dicho una falsedad. “Ah, pues si es falso, ya me chocaba”, reconoció la artista.

“No, no te chocaba, tú lo has dicho aquí y la gente ha dicho: sí, sí, sí. Eso es muy propio de la ultraderecha”, le contestó el presentador.

“Anda, vete a tomar por culo”, contestó con educación Massiel. “Mira, no me defiendas a esta señora con tantos asesores que no dice una cosa que tenga lógica ni aunque la (sic) paguen”, insistió la cantante, en referencia a Irene Montero, ministra de Igualdad.

“Voy a defender cada vez más al Gobierno, ¿sabes por qué?”, respondió el presentador.

“Al Gobierno sí, yo he votado al Gobierno socialista, no a Podemos”, dijo Massiel.

″¿Sabes por qué?”, insistía Jorge Javier. “Porque no había otro”, contestó la cantante. “No, no, no”, dijo el presentador, “porque lo de enfrente me espanta y me aterra”.

“Bueno, pues vamos a quitarnos el terror, porque, perdona, hay cosas que dice Pablo Iglesias que a mí me dan mucho miedo”, afirmó Massiel.

Para su sorpresa y probablemente la de muchos, Jorge Javier contestó con esta frase: “Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí Pablo Iglesias cada vez me cae mejor”.

“Pues a mí no”, contestó Massiel.

“Lo tenía que decir y lo he dicho”, siguió el presentador.