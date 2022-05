Juan Carlos I regresa entre aplausos de la derecha, críticas del resto de partidos y sin dar explicaciones

La derecha y la ultraderecha aplauden su regreso

“Que yo sepa, no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país, es ciudadano español, mantiene su pasaporte como ciudadano español y me parece que ahora volver a erosionar la jefatura del Estado es algo que los españoles no merecemos y mucho menos que se incentive desde el Gobierno”, aseguró hace un par de días.

Y, también como PP y Vox, Bal ha cargado contra los partidos de la izquierda, especialmente a Podemos, a los que ha acusado de querer “mancillar” la imagen de Juan Carlos I. “Deberían aceptar el sistema constitucional y, si no, lo tienen muy fácil: no tienen más que dimitir y dejar el banco azul”, ha afirmado.

Críticas del resto de partidos

“Que vuelva o no vuelva me da igual, a mí me gustaría que la Casa Real y el rey emérito dieran explicaciones de todo el dinero que han recibido, de todo el dinero que no han declarado y de todo ese dinero que se va a quedar impune. Vuelve a salir aquella España que con un Padre Nuestro y tres Avemarías se quedaba todo zanjado”, aseveró Baldoví.