Juan Tallón: ”La cultura no puede sobrevivir en la distancia y la frialdad”

La escritora y filósofa Elizabeth Duval hizo alusión a la necesidad de volver a encontrarse, especialmente en el contexto actual: “Es esencial construir espacios de encuentro. Después de estar privados de la presencia del otro se hace mas evidente que necesitamos su compañía, esas amistades y esos momentos de encuentro. Antes no nos dábamos cuenta y es algo que no es sustituible por una caña virtual”. Juan Tallón coincide también en la necesidad de la ceremonia social: “La incomodidad que te generaban ciertas situaciones físicas son necesarias. La cultura no puede sobrevivir en la distancia y la frialdad”, comentó.