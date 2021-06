Cabreo con los jugadores de España por lo que hicieron a un joven con discapacidad al salir de un restaurante

Para los que les ha sudado los huevos:



Ya no es que vivais en una burbuja, es q sois unos chulos. No vale eso de, 'no lo he visto', 'tengo prisa', o 'ya había un compañero con él'



¿Qué carajo cuesta dedicar 1 minuto a 1 persona que harás feliz el resto de su vida?



Vergüenza.