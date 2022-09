Kate Moss desvela que Johnny Depp le regaló un collar de diamantes que sacó de su trasero

Por videoconferencia desde Reino Unido, la británica intervino en una de las sesiones del mediático juicio para desmentir que Depp la hubiese empujado por unas escaleras durante unas vacaciones de la pareja en Jamaica.

“No. Nunca me empujó, me pateó o me tiró por ninguna escalera”, declaró Moss tajante. “Vino corriendo a ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención sanitaria”, matizó.