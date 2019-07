La ciencia explica por qué el helado es la comida icónica de las rupturas

Los alimentos saludables como las frutas y las verduras mejoran el humor, pero Gearhardt sostiene que el mejor modo de gestionar la tristeza o el mal de amores es realizar una actividad que no tenga que ver con la comida, como buscar apoyo social, hacer ejercicio (Olivia Pope de Scandal y Don Draper de Mad Men van a nadar) y leer. “Creo que intentar solucionarlo con comida cuando no tienes hambre no soluciona nada. Aunque comas zanahorias, manzanas o helado, seguirás sintiéndote triste. Está bien querer cuidar de ti, siempre y cuando no se convierta en un problema para la gente”.