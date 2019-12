La cronología de la justicia y otras formas de engaño cultural

Con frecuencia, la lucha por los derechos de la mujer parece caer en el confuso espacio de la permanencia temporal o lo que resulta más grave, su vigencia. Como si transcurrido el tiempo, la validez de la presunción de la igualdad — o la noción que ningún ciudadano debe ser discriminado debido a su género — perdiera sentido o incluso peso. Cuando se analiza desde ese punto de vista, la lucha del feminismo se hace mucho más compleja, porque implica sin duda no sólo batallar contra la idea general del prejuicio — que nunca desaparece — sino también contra la crítica artificial y, en ocasiones despiadadas, contra su objetivo. Entre ambas cosas, el feminismo parece pasado de moda, carente de sentido o lo que resulta más inquietante, inútil.

Pienso en todo lo anterior, mientras un buen amigo trata de convencerme que pierdo mi tiempo — y sobre todo, mi energía — en continuar escribiendo sobre el feminismo y sobre todo, defendiendo sus objetivos y premisas. Lo hace con toda buena voluntad y sin ninguna malicia, pero dejándome muy claro que a estas alturas de nuestra época, hablar de feminismo era más o menos, un dinosaurio ideológico. Lo escucho de buen humor.

— ¿Y exactamente por qué lo es? — le pregunto. Suelta una carcajada amigable.

— Oye, tienes que admitirlo. Los derechos de la mujer ya no están en debate. Los tienen y ya. Y sí, hay lugares en el mundo que insisten en menospreciar a la mujer y esas cosas, pero la mayoría es bastante abierta a los cambios. ¿No es eso lo que querían?

No respondo. Nos encontramos caminando en un centro comercial, rodeados de unas cuantas vitrinas donde maniquíes hipersexualizados muestran sus enormes pechos a quien quiera mirarlos. Nos tropezamos con seis o siete peluquerías antes de encontrar una pequeña librería del ramo. Una mujer camina delante de nosotros con unos altísimos tacones y una falta muy cortita y cuando se cruza con una pareja, la mujer le dedica una mirada dura y ofendida. Aprieta el brazo del hombre a su lado. Un poco más allá, la publicidad de una bebida alcohólica muestra una mujer de espléndida figura y anuncia: “Bébetela entera”. Me pregunto si me convertí en una de las temidas “feminazis” al notar todo ese conjunto de ideas. O que quizás, no es tan fácil ignorarlas cuando aspiras a una cultura que te comprenda desde la igualdad y no la debilidad.

— ¿No sería mejor decir “lo que merecíamos”? — le respondo. Mi amigo parpadea.

— Oye, es lo mismo.

— No lo es — suspiro — , hay una idea muy general sobre el hecho que la mujer tiene lo que deseaba y eso debería ser lo suficiente. Como si el aspirar a la inclusión fuera un reclamo caprichoso. Una malcriadez histórica.

Se trata de un tema que hemos tocado antes. Que de hecho, he tocado en más de una ocasión durante los últimos años y no sólo en una conversación privada. De pronto, la defensa de la igualdad parece erosionarse debido a toda una serie de cuestionamientos que carecen no sólo de sustancia sino también, de argumentos reales. Una despersonalización de la capacidad de cada mujer — y cada hombre — por reivindicar sus derechos individuales frente a un sistema que los menosprecia y disminuye. ¿Por qué resulta tan incómodo asumir la circunstancia básica que ninguna sociedad puede ser completamente libre si hay ciudadanos de segunda categoría? ¿Qué provoca un rechazo tan directo a la idea de una igualdad legal y cultural tan necesaria como imprescindible? Se trata de una serie de ideas complejas que tienen inmediata relación con la forma como comprendemos a nuestra sociedad y más allá de eso, como analizamos nuestra identidad colectiva.

Mi amigo sacude la cabeza, incómodo. Más de una vez, me ha comentado que le fastidia el tema de los derechos de la mujer por innecesario. Insiste que la mujer en Venezuela “hace lo que quiere” y nadie le pone objeción. Que en nuestro país, la mujer tiene más libertad “que en cualquier otro país de Latinoamérica”. Cuando me lo dice, siempre me pregunto si está consciente de la inquietante carga de planteamientos que supone su visión, si el hecho de hablar de que la mujer venezolana “hace lo que quiere” no parece suponer que hay una cierta percepción sobre lo que “no podría ser”. Y no hablamos de una ideal legal, sino de algo más sutil.