La cultura del trankimazin

España a la cabeza del consumo mundial de ansiolíticos

Vivir con ansiedad es como vivir bajo amenaza

La ansiedad que se pretende combatir con el consumo de sustancias no está relacionada con las dificultades que conlleva resolver un problema o hacerle frente a una situación difícil, sino con eliminar la sensación desagradable que provoca la propia la ansiedad. No es lo mismo afrontar un problema que hacer desaparecer el malestar que ocasiona, y, a la larga, el consumo de sustancias no solo no alivian la ansiedad, sino que la agravan y producen adicción.