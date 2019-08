La entrevista de 1985 en la que Bertín Osborne reconoció haber pegado a mujeres

Las declaraciones de Bertín Osborne sobre el feminismo en el diario El País siguen trayendo cola varios días después.

El cantante ha afirmado en una extensa entrevista que “en España el feminismo no es necesario”. Después de las críticas se ha explicado en un vídeo publicado este miércoles en su cuenta de Twitter y dirigido a aquellos “indocumentados” que hablan de sus declaraciones “sin haberlas oído enteras”.

Tras la publicación del vídeo, que tiene más de 9.000 compartidos y que han visto 1,7 millones de personas, el usuario A.C ha respondido con el fragmento de una entrevista que Osborne concedió en 1985 al programa de TVE De la mano de..., presentado por Jorge López Pedrol.

En esta entrevista, que se puede ver en el archivo de RTVE, López Pedrol pregunta, tras hablar de boxeo, si alguna mujer le ha pegado “alguna bofetada”. “Me han hecho de todo, me han roto sillas en la espalda, ceniceros de esos de cristal así de gordos.. Sí, sí, me han hecho de todo”, responde el cantante.

″¿Reconoces que estaban justificadas estas acciones?”, repregunta el entrevistador.

“Reconozco que sí”, responde Osborne entre risas.

En ese contexto, López Pedrol pregunta: ”¿Y estas manos tuyas, que imagino que tantas pieles de mujer han acariciado, en alguna ocasión también le pegaron a una mujer?”.

“Pues mira, no creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez”, afirma Osborne en esta charla de 1985.

Puedes ver el momento a partir del minuto 19:32.