La familia de Abu Akleh, "dolida" porque Israel no abre una investigación criminal

La familia de la periodista palestina Shireen Abu Akleh , asesinada en mayo durante una redada del Ejército israelí en Cisjordania ocupada, afirmó estar “dolida, frustrada y decepcionada” tras anunciarse hoy la decisión de Israel de no abrir una investigación criminal sobre su muerte.

“Como era de esperar, Israel se ha negado a asumir la responsabilidad por el asesinato de Shireen. Nuestra familia no está sorprendida por este resultado, ya que es obvio que los criminales de guerra israelíes no van a investigar sus propios crímenes. Sin embargo, seguimos profundamente dolidos, frustrados y decepcionados”, afirman.

El Ejército israelí admitió que pudo haber disparado “por error” a la veterana periodista palestina-estadounidense, pero anunció que no abrirá una investigación criminal sobre su muerte, al asegurar que sus tropas actuaron correctamente mientras recibían disparos por parte de milicianos palestinos.

Sin embargo, testigos presenciales aseguraron que no había milicianos palestinos en la zona donde estaba la periodista, e investigaciones independientes de medios como AP, The New York Times o CNN, así como de ONG palestinas e israelíes, determinaron que fue asesinada por un disparo en la cabeza de tropas israelíes.