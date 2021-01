La fiscal de Nueva York pide investigar a Trump por el "golpe fallido" y alerta de un posible autoindulto

“Durante meses el presidente Trump, su familia y sus socios han fomentado salvajes teorías conspirativas que han llevado a estos actos de terror y sedición (...). Llamo al Departamento de Justicia a iniciar inmediatamente una investigación de este intento de insurrección y buscar responsabilidades por aventar las llamas que han llevado a este golpe fallido”, señala la fiscal Letitia James en una carta al fiscal general en funciones de Estados Unidos, Jeffrey Rosen.

Un posible autoindulto

James se hace eco de las informaciones que publican varios medios, incluido The New York Times, que apuntan a que Trump considera indultarse a sí mismo y, recordando que eso solo le liberaría de casos federales y no de potenciales investigaciones o cargos estatales o locales, recalca que los perdones del presidente “bajo circunstancias corruptas podrían hacerlo vulnerable a un enjuiciamiento cuando abandone el cargo el 20 de enero”.

La fiscal demócrata asegura que el país “no puede permitirse que la Justicia se quede ociosa durante dos semanas” hasta que tome posesión la Administración del mandatario electo, Joe Biden, aunque las decisiones más importantes relacionadas con esa investigación que demanda “deben y deberían esperar a que ocupe su cargo el próximo fiscal general”.

James pidió específicamente que se investigue a Trump, su hijos Donald Jr., Ivanka y Eric y la esposa de este último, Lara, por “instigar” el asalto al Capitolio del miércoles y reclamó que se identifique, investigue y responsabilice a sus participantes porque la “incursión violenta en propiedad gubernamental con la intención expresa de menoscabar la certificación de unas elecciones legales” viola la ley federal.