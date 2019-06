Al instalarse en la capital andaluza, Lia comenzó a estudiar en Torreblanca sin saber nada de español, pero su expediente ha acabado lleno de sobresalientes. “Al principio no entendía nada y no podía imaginarme cómo iba a estudiar en otro idioma”, explica. Comenzó a leer y a relacionar algunas palabras con los términos ingleses y acabó rechazando la oferta de algunos de sus profesores de hacer los exámenes en inglés.

“Cuando vivía en Ucrania quise aprender español, siempre me gustó saber cosas nuevas y ahora tengo una gran oportunidad para hacerlo”, asegura. Y va por buen camino. El pasado fin de semana le entregaron el premio al mejor expediente de 4º de la ESO, un reconocimiento que le pilló por sorpresa y que, dice, no es solo fruto de su trabajo: “Mis profesores y compañeros me han ayudado y apoyado en todo. Gracias a ellos he recibido este premio”.

En la voz de Lia se percibe una madurez inusual. No se amedrenta al hablar de sus méritos ni de las trabas que ha encontrado en su todavía corta vida y, menos si cabe, de su futuro. Quiere estudiar Relaciones Internacionales, aprender sobre la política en España y estudiar en EEUU. “Siempre he soñado con estudiar en otro país y conocer otra cultura, pero no he tenido posibilidad”. Ahora, es su momento.