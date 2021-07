La justicia y el principio del yogur

En primer lugar la Constitución no contempla ni siquiera la eventualidad de una prórroga. El mandato de los miembros del CGPJ es de cinco años. No de cuatro, que es la duración de una legislatura, de cinco. Y hay suficientes datos para colegir cuál es la razón: que su composición refleje la composición de las cámaras en dos periodos sucesivos. Al no respetar esta exigencia, el PP pretende únicamente obtener con trampa lo que no obtuvo en las urnas: ignorar las nuevas mayorías y estafar, por lo tanto, a los electores en uno de los aspectos fundamentales de su voto.

Plantear que hay que esperar a que se reforme la CE78 o a que se haga una nueva ley que contemple la elección de la mitad de sus miembros por la corporación judicial introduce otra variante no contemplada en la Ley de Leyes: congelar trozos constitucionales hasta que interese. Una Constitución no solo a la carta sino a la nevera. Genial invento.

Pues no: primero hay que cumplir la Constitución, a la que se ha jurado lealtad, y si se quiere cambiar, utilizar el procedimiento que ella misma contempla. Y esto, que vale para los separatistas catalanes del ‘procés’, vale asimismo para el PP y, ‘urbi et orbe’ para todos los españoles.