La pandemia de la desigualdad

De la pandemia sanitaria, a la que tristemente aún no le vemos el final, se ha escrito mucho, pero de sus consecuencias, desigualdades sociales y económicas, menos, aunque no hay un solo sector social que no las esté sufriendo. “La pandemia disparará una pobreza ya enquistada. Antes de la crisis del Covid-19, en España, un 25,3% de la población (11,87 millones de personas) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, un millón más que en 2008” (El País). Pero estas cifras terribles tienen rostro y “a veces cuesta ponerle rostro a la pobreza”. “El riesgo de pobreza o exclusión alcanza a un 26% de las mujeres y a un 24,6% de los hombres; al 30,3% de los menores de 18 años; al 46% de las familias monoparentales; y entre norte y sur hay diferencias de hasta 26 puntos (37,7% en Andalucía y Extremadura frente al 11,7% de Navarra). El Gobierno central está siendo sensible a la pobreza y adopta medidas que “señalan un horizonte en el que todos, niños y niñas, tengan las mismas oportunidades sin importar las condiciones de su nacimiento, porque la pobreza se hereda: quien ha nacido y crecido en la pobreza será pobre de adulto”.

Y en este páramo, el crecimiento de la desigualdad de las mujeres, va a ser, de nuevo, mayor. La pandemia también tiene nombre de mujer y “golpea con especial dureza a las trabajadoras, amenazando con borrar los frágiles progresos logrados en los últimos años”. El secretario general de la ONU dice: el Covid-19 “podría borrar a una generación de frágil progreso hacia la igualdad de género”. Los datos muestran con detalle cómo las mujeres, en todo el mundo, han asumido mayores tareas de limpieza, cuidado y educación de los hijos, cocina y compras que los hombres”.

El teletrabajo es también una preocupación, pues, aunque es un instrumento necesario, da miedo que sirva para recluir, de nuevo, a las mujeres en casa, de la que tanto había costado salir, y que, aprovechando esa forma de trabajo, entre descanso y descanso, las teletrabajadoras pongan lavadora, planchen, preparen comida y todos los etcéteras conocidos. No creo que siempre sea así, pero me preocupa, tanto como que la brecha salarial haya aumentado respecto a la crisis de 2008 y que cobren un 22% menos que los hombres. Ojalá el recientemente aprobado Real Decreto, 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres logre acabar con esta “tradicional” diferencia en contra de las mujeres.

Habrá vacuna, pero temo que la pandemia de la desigualdad seguirá entre nosotros.