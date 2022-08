La pregunta sobre Yolanda Díaz que sorprendió a Mónica García: su cara y su respuesta lo dejan claro

La presentadora quiso saber qué relación va a tener Más Madrid con este proyecto y, en particular, la propia García.

“Lo hemos dicho”, prosiguió García, “yo nunca he ocultado que tengo una gran sintonía con Yolanda y que además tenemos una percepción de cómo tiene que ser la política, tiene que ser una política útil, cotidiana y que realmente resuelva y transforme la sociedad”.

″¿Y Yolanda Díaz no le ha pedido a usted que se una de forma personal al proyecto y que se pase a la política nacional?”, interrumpió la presentadora.

“No, de hecho, Yolanda Díaz ha dicho dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Una, que esto no va de siglas y de partidos, que esto va de conectar con la gente”, contestó García. “Reconectar a la gente con la política, con otra manera de hacer política y que la gente vea que la política le resuelve los problemas y no se los crea”.