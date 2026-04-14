Reino Unido cambia las normas y le impide la entrada a una española con nacionalidad británica: "He pagado impuestos y he votado, pero ahora el Gobierno dice que no importa"
Cuando estaba a punto de subirse al avión, le denegaron el embarque.
Una mujer con doble nacionalidad británica y española (nació en Islington, al norte de Londres, y tiene padre británico y madre española) ha visto impedido su acceso a Reino Unido tras disfrutar de unos días de vacaciones en Ámsterdam (Países Bajos) junto a unos amigos.
El motivo ha sido un cambio de normas que desde hace unas semanas ha impuesto requisitos adicionales a los ciudadanos con doble nacionalidad para poder entrar en el país. En concreto, deben presentar un pasaporte británico o un Certificado de Derecho de Residencia.
La afectada, de 26 años y llamada Natasha Cochrane De La Rosa, ha criticado duramente al Gobierno británico por impedirle regresar al país en el que nació. Cuando estaba a punto de subirse al avión, le denegaron el embarque. Ante esa desagradable sorpresa, la mujer viajó a Sevilla, donde reside un amigo de la familia.
"Nací en Islington, he pagado impuestos, he votado. Tengo doble nacionalidad, tengo nacionalidad británica, pero el gobierno dice que nada de eso importa ya, a pesar de haber vivido allí durante 26 años", ha subrayado la joven.
"Por suerte, tengo el privilegio de contar con un refugio seguro, pero si no tuviera ningún vínculo con mi país, no hablara el idioma ni tuviera dónde quedarme, me habría quedado sin hogar en los Países Bajos", ha añadido.
"El Gobierno ha fallado y tiene la responsabilidad"
El problema para acreditar que es ciudadana británica es que su padre no estaba casado cuando ella nació, por lo que no pudo transmitirle automáticamente su ciudadanía. Lo ocurrido, según Natasha, la dejó en una situación ambigua.
"Creo que el Gobierno ha fallado y tiene la responsabilidad, tanto para los ciudadanos con doble nacionalidad como para la población del Reino Unido, de comunicar eficazmente cambios legislativos tan drásticos e importantes", ha asegurado Natasha Cochrane De La Rosa.
Respecto al cambio normativo, la joven ha expresado que "hay gente que comenta en mis publicaciones de redes sociales diciendo que estarían en la misma situación que yo si no hubieran visto mi historia. Si bien asumo la responsabilidad por no haberlo comprobado, ¿por qué iba a comprobar algo que en 26 años de mi vida nunca he tenido que hacer?".
Desde el Ejecutivo británico, un portavoz del Ministerio del Interior se ha referido a los hechos recordando que "desde el 25 de febrero de 2026, todos los ciudadanos británicos con doble nacionalidad deben presentar un pasaporte británico válido o un Certificado de Derecho de Residencia al viajar al Reino Unido. Para demostrar su ciudadanía y entrar legalmente en el Reino Unido, las personas pueden solicitar un pasaporte británico o un Certificado de Derecho de Residencia desde el extranjero".