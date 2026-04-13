Un historiador de la Autónoma de Barcelona tiene algo que decir a Pérez-Reverte tras sus declaraciones sobre la Guerra Civil 

El escritor Arturo Pérez-Reverte, autor de obras como El capitán Alatriste, ha vuelto a copar titulares después de referirse a los pormenores de la Guerra Civil, un hecho histórico que aborda en uno de sus libros más recientes, Línea de fuego.

"¿Hay diferencia moral entre un muchacho que murió con gorrillo republicano y otro con boina de requeté?", se pregunta el novelista, que cree que actualmente en España "se identifica continuamente la trinchera con la retaguardia".

Unas declaraciones que no han sido bien acogidas por un sector de la izquierda, pues han interpretado que Pérez-Reverte ha pretendido equiparar a los dos bandos que lucharon en la guerra.

Uno de ellos ha sido el historiador Manel Márquez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha reaccionado a las palabras del escritor a través de su cuenta de X.

"Uno defendía la democracia, otro la dictadura fascista"

"¡Se puede ser más miserable!", ha exclamado Manel Márquez, que no ha dado crédito a las declaraciones de Pérez Reverte. "¿Hay diferencia moral entre un muchacho que murió con gorrillo republicano y otro con boina de requeté?".

"Pérez-Reverte. Ultraderechista", ha afirmado el historiador catalán, quien asegura que la principal diferencia entre el muchacho que murió "con gorrillo republicano" y otro "con boina de requeté" radica en lo que defendía cada uno.

"Uno defendía la democracia y la justicia social otro la dictadura fascista y la muerte", ha asegurado Manel Márquez, que ha querido replicar así las palabras del autor de El capitán Alatriste.

Consciente del revuelo que han provocado sus declaraciones, Pérez-Reverte ha publicado un tuit de una parte de la entrevista, donde expone su punto de vista sobre la guerra.

"Muchos de esos soldados estuvieron en un bando porque les tocó. Mi suegro, por ejemplo, era un joven izquierdista aragonés que combatió en la bandera de Falange. Mañas, uno de los personajes de la novela, es mi suegro. Mi padre y mi tío, que eran muchachos de lo que se llamaba "una familia bien", combatieron en cambio por la República", aseguró en El Español.