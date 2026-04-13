El escritor británico Rory Stewart, que entrevistó a Pedro Sánchez, le define un mes después con dos destacadas frases

Hace casi un mes Pedro Sánchez visitó el podcast británico The Rest is Politics en el que tuvo una larga entrevista y charla con Alastair Campbell, jefe de comunicación del exprimer ministro laborista, Tony Blair, y Rory Stewart, escritor y exministro del Partido Conservador.

En él hablaron de un amplio abanico de temas de actualidad, especialmente de ámbito internacional, a partir del cual advirtió del "claro desafío" de EEUU a la hora de "debilitar y socavar el orden internacional". Y así ha sido ante el estallido de la guerra de Irán, cuando fue bombardeada hace algo más de un mes por EEUU e Israel, generando un conflicto enorme en Oriente Medio.

Sánchez se ha convertido en todo un referente en el panorama internacional desde que se mostrara tajante y contundente al criticar a Trump y pronunciar un firme "no a la guerra", como ya han hecho muchos otros. Un mes después, Stewart ha hablado de Sánchez y le ha definido con varias frases destacadas.

"Realmente brillante"

Preguntado por qué le pareció Sánchez durante su visita al podcast, Stewart ha expresado que le pareció alguien "realmente brillante": "Considero que es un político muy hábil, quizá no hablamos lo suficiente sobre algunas de las asombrosas maniobras que ha realizado".

Además, ha considerado que es un "gran comunicador de valores en áreas muy importantes". Le sorprende que en algunas de las decisiones de Sánchez, a pesar de que ha tenido que tomar una postura en la que luego ha revertido su decisión, de alguna manera "no ha sido excesivamente castigado por ello".

"Capaz de realizar estas asombrosas jugadas políticas"

"Bajo la superficie de este comunicador articulado y sereno, se encuentra alguien capaz de realizar estas asombrosas jugadas políticas", ha destacado el escritor. Pone de ejemplo varios casos: "Él dijo que no iba a conceder la amnistía a los líderes catalanes y lo hizo; él no iba a entrar en tratos, creo, con la extrema izquierda, y lo hizo; también hizo eso tan radical al principio de su liderazgo, donde fue expulsado de su partido, inició un movimiento de base y recuperó el control".