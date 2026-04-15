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Vance lanza un mensaje a Irán que cambia el tono: "Puede prosperar… si cumple esta condición"
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Vance lanza un mensaje a Irán que cambia el tono: "Puede prosperar… si cumple esta condición"

Estados Unidos abre la puerta a una relación económica normal con Teherán, pero mantiene su línea roja sobre el programa nuclear.

Israel Molina Gómez
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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios antes de abordar el Air Force Two para regresar a Washington desde Budapest, el 8 de abril de 2026.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios antes de abordar el Air Force Two para regresar a Washington desde Budapest, el 8 de abril de 2026.Jonathan Ernst / Pool / Getty Images

En medio de unas negociaciones tensas y sin acuerdo, Estados Unidos ha decidido mover ficha… al menos en el discurso. El vicepresidente J.D. Vance ha lanzado un mensaje que suaviza el tono, pero mantiene intacta la condición clave: Irán puede prosperar, sí, pero solo si renuncia a su programa nuclear.

"Comportarse como un país normal"

Durante un foro conservador en Arizona, Vance verbalizó lo que hasta ahora se movía en el terreno diplomático. "Trump le ha dicho a Irán que si están dispuestos a comportarse como un país normal, nosotros estamos dispuestos a tratarlos económicamente como un país normal", afirmó, dejando clara la oferta sobre la mesa.

No es solo una declaración. Es un intento de redefinir el marco de las negociaciones: menos amenaza directa, más incentivo económico.

Una puerta abierta… con condiciones

El mensaje se repite con matices, pero siempre con el mismo núcleo. Si Teherán abandona su desarrollo nuclear, Washington está dispuesto a facilitar su integración económica global.

"Estados Unidos ayudará a que prosperen en la economía mundial y disfruten", insistió Vance, dibujando un escenario que, sobre el papel, supone un cambio de tono respecto a momentos anteriores del conflicto.

Pero la condición no se mueve.

Negociaciones sin acuerdo (por ahora)

Las palabras llegan apenas unos días después de unas conversaciones de alto nivel que, pese a la expectativa, terminaron sin acuerdo. Según explicó el propio vicepresidente, se trataba de contactos inéditos en casi medio siglo.

"Estados Unidos no había tenido negociaciones de tan alto nivel en 49 años", subrayó, en un intento de poner en valor el simple hecho de sentarse a hablar.

Sin embargo, la realidad es que las posiciones siguen lejos.

Uno de los principales obstáculos sigue siendo el calendario. Según informó The New York Times, Irán habría ofrecido congelar su programa nuclear durante cinco años.

Para Washington, insuficiente.

La propuesta estadounidense apunta a plazos mucho más largos, lo que mantiene el desacuerdo en un punto crítico.

Lo que viene ahora

Mientras tanto, Donald Trump ya ha dejado caer que las negociaciones podrían retomarse en cuestión de días. La diplomacia sigue viva, pero en un equilibrio frágil.

Porque el mensaje es claro: Estados Unidos abre la puerta a la prosperidad de Irán… pero solo si cruza antes una línea que, por ahora, sigue siendo infranqueable.

Y ahí es donde se decide todo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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