El Atlético resiste como solo sabe hacer el Atlético para meterse en semifinales de Champions: éxtasis del cholismo en cinco actos

Si le preguntásemos a los protagonistas de aquel anuncio de "papá, por qué somos del Atleti", posiblemente el padre diría que por noches como la de este 14 de abril de 2026. Porque en esta agradable noche primaveral de martes, el Atlético de Madrid ha escrito una de sus páginas recientes más intensas y más fieles al patrón de dolor y gloria colchonero con su clasificación para semifinales de la Champions League. Nueve años después.

El Atlético sufrió, resistió y finalmente celebró una derrota absolutamente placentera, porque el 1-2 ante el Barcelona ha terminado por hacer bueno el sorprendente 0-2 que los de Simeone sacaron en la ida en el Camp Nou. Ni la exhibición de un hipermotivado Lamine Yamal mi el colmillo de Ferrán Torres bastó para superar al Atlético de Madrid y a un Metropolitano entregado a la causa y eternamente agradecido a la cabalgada de Llorente con remate de Lookman.

Fiesta mayor y éxtasis del cholismo en cinco actos, cual teatro clásico, que pasamos a detallar:

Primer acto: no hay tiempo que perder

Estaba todo preparado en el Metropolitano. Ambiente de noche grande, ganas, ruido y un puñado de escenarios en la cabeza de todos. Posiblemente, casi todos excepto el que se desarrolló. Porque si era esperable una genialidad de Lamine Yamal, incluso a los pocos segundos, lo que no podía esperar era tamaña pifia de Lenglet para ponerle el bandeja el 0-1 al Barça en apenas 4 minutos.

Yamal presionó la salida de balón del defensa francés, Ferrán metió la pierna y robó un balón que acabaría 'regalando' al joven extremo para que apenas tuviera que rematar rasa haciendo inútil la estirada de Musso.

Fue un golpe, no una hecatombe, porque el Atleti se vio obligado a modificar su propio guion. Durante minutos respondió en forma de arreones en ataque, como movido por unas prisas innecesarias que a la vez dejaban en evidencia la fragilidad de su zaga. Las manos a la cabeza y al pecho se sucedían en las gradas madrileñas, pero en una y otra área. Porque los mismos huecos que debaja el Atleti, especialmente en el carril central, los regalaba también un Barcelona muy volcado en ataque. Con Griezmann siempre inteligente y con Lookman como peligro constante por lz izquierda, los de Simeone coquetearon con el empate.

Segundo acto: del susto al K.O. en el Metropolitano (no solo metafórico)

Atrás quedaba un primer cuarto de hora de pura adrenalina. Cuando el partido parecía entrar en una fase algo (solo algo) más calmada, la enésima circulación del Barça por el centro terminaba de resquebrajar las maltrechas costuras de la defensa atlética. Con Olmo ahora como asistente y Ferrán como estrella, el retratado fue de nuevo el exbarcelonista Clément Lenglet. Más rápido, más fuerte y con más pegada que su defensor, el 'tiburón' Ferrán se sacó un zurdazo cruzado imparable para un Musso que, más allá del gol, por momentos se mostraba preso de los nervios aunque acabaría siendo clave para su equipo.

Corría el minuto 23 y el Barça ya había igualado la eliminatoria... Y aún pudo ser peor.

Lamine Yamal, agigantado en el Metropolitano UEFA via Getty Images

Apenas un minuto más tarde, la enésima genialidad de Yamal, esta vez con el exterior, dejó a Fermín solo ante Musso. Su cabezazo se fue al 'muñeco', pero no fue lo peor de la acción, porque el pie del portero argentino fue directo a la cabeza del andaluz, que quedó conmocionado unos instantes, aunque pudo restablecerse poco después.

Tercer acto: Lookman como respuesta

Fichado como revulsivo en el mercado de invierno, el nombre de Lookman tardó apenas días en hacerse un fijo en los onces y en las ilusiones atléticas. Cuando peor le pintaba a su equipo esta noche, con el Barça obcecado en ir al ataque, Marcos Llorente sacó petróleo de una nueva contra local. Veloz e inteligente con el balón, el extremo aguantó y midió los tiempos para cruzar rasa al segundo palo. Allí apareció el nigeriano con poder para rematar un 1-2 que lo cambiaría todo.

El gol del Atleti en el 31' paso a un cúmulo de emociones con momentos de fútbol estelares enlazados con instantes de absoluto descontrol. En unas y otras siempre estuvo Lamine Yamal, amo y señor del 'peligro' en los primeros 45 minutos. No hubo descanso hasta el pitido de Turpin. Al descanso 1-2 y de milagro.

Cuarto acto: el Barça tiene un plan... pero Simeone, otro

Nada pareció cambiar con el segundo tiempo, aunque sí se multiplicó el poder del Barça con la posesión, progresivamente arrinconando al Atleti en su área. Volvió a morder el 'tiburón' Ferrán, pero su gol quedó rápidamente anulado vía VAR por un fuera de juego que se celebró en las gradas como si de un tanto de los suyos se tratase.

Quedaba un mundo, más de media hora y aunque los de Simeone jugaban sus cartas a la contra, todo pasaba por el juego combinativo del Barça y lo que pudiera inventar Yamal.

Simeone da indicaciones a los suyos SERGIO PÉREZ / EFE

El Cholo movió el banquillo con la intención de darle más equilibrio al equipo con Baena y Nico por Lookman y Giuliano. También lo hizo Flick, pero el alemán no podía permitirse el 'lujo' de equilibrar a su equipo. Lewandowski y Rashford por Ferrán y un tocado Fermín; más madera. Curiosamente, el partido revertió su dinámica y fue el Atlético el que pasó a encerrar al Barça.

Quinto acto: el Atleti crece, el Barça expira y el Metropolitano ruge

Varios sustos entre medias, la clave estuvo en una cabalgada al hueco del recién entrado Sorloth, al que tuvo que parar Eric García como pudo antes de que pisara área sin más obstáculo a la vista. El VAR certificó la evidencia, una tarjeta roja. A los culés se les apagó la luz a partir de ahí

Superados en lo físico y aparentemente aún más en lo anímico, el Barça quedó a merced de un Atlético que pudo empatar el partido y sentenciar la eliminatoria al contraataque. Peligroso siempre Sorloth, él, Molina o Nico tuvieron varias hasta que los de Flick terminaron de hacerse a la nueva situación y buscar la épica con uno menos. Se sucedieron los balones a la olla, con Araújo como improvisado '9' barcelonista. Y la tuvo, pero se le marchó. Quedaban los segundos de la angustia y en el 99 llegó la explosión.

Se desató el éxtasis en el Metropolitano. Y se desató el éxtasis en Simeone. El Atleti vuelve a la élite de Europa.