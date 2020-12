La respuesta de Messi cuando Jordi Évole le pregunta si es de izquierdas o de derechas

El periodista Jordi Évole ha logrado algo por lo que muchos pagarían: entrevistar a Leo Messi, jugador del Barcelona y considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.

Durante la charla, el presentador sacó temas no muy habituales como, por ejemplo, si va a comprar al Mercadona o si está en el grupo de WhatsApp de los padres del colegio. A esto último, el deportista contestó que no, que sólo está la madre, y a lo primero que, a veces, sí que va al super.

Además, Évole subrayó durante la entrevista que nunca se ha visto a Messi posicionarse políticamente. “No me gusta hablar de política”, comenzó respondiendo el futbolista, que, pese a ello, apuntó que sí intenta “escuchar a todos y aprender”.

“Me gusta hablar con los míos, sí, y opinar. Pero en círculos cerrados”, añadió Messi, para quien la política “se convirtió en algo muy raro para la gente”: “Más que un partido político parece un partido de fútbol. La gente se hace fanático de uno y no puede opinar otra cosa y hay pelea o hay roces. Tienes que entrar en discusiones, tanto acá como en Argentina pasa un poco eso. Si eres de uno tienes que pelear contra el otro. Es a muerte uno u otro”.

“Yo no lo veo así. Yo quiero lo mejor para mi país. Me gustaría que hagan lo mejor para que cambien las cosas, para que la gente que menos tiene pueda vivir bien, pueda tener comida, que no sufra, que levante el país, tanto sea acá en España como en Argentina”, agregó.

Pese a la respuesta, Évole quiso sacar algo más de información al futbolista y le preguntó: ”¿Te defines de alguna manera? ¿De derechas, de izquierdas...?”

“No, no. No tengo ninguna en particular. Lo que quiero es que quien esté haga bien las cosas y saque el país adelante sin robar y sin hacer cosas raras, dando lo mejor de sí para un mejor país”, zanjó Messi.