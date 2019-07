La revelación postelectoral de Rubalcaba el día que se despidió de Felipe González

El expresidente del Gobierno Felipe González ha rememorado este martes -en El País- el encuentro que mantuvo el pasado 29 de abril con el exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, muerto apenas diez días después tras sufrir un infarto cerebral (ictus).

González ha recordado que, durante su charla, Rubalcaba valoró “con alivio” los resultados electorales del 28 de abril: “El alivio del 28 de abril procedía de la posibilidad de no tener que elegir entre un gobierno ‘frankenstein’ o ‘francostein’”, ha recordado González, antes de matizar en que Rubalcaba y él coincidieron en que “los argumentos para no bloquear una investidura de Pedro Sánchez eran los mismos que para no impedir la de Rajoy en 2016”.

“Manteníamos nuestro análisis sobre los intereses de España sobre las pequeñas guerras partidarias o personales”, ha afirmado González, quien no obstante resalta que “cuando se van a cumplir tres meses del 28 de abril, parece claro que estamos bloqueados y que podemos ir a nuevas elecciones en noviembre: una por año, cuando más necesitamos estabilidad, presupuestos y reformas pendientes”.