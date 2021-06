La sostenibilidad que necesitamos

Oli Scarff / AFP via Getty Images

Oli Scarff / AFP via Getty Images Una vista de las torres de enfriamiento de la central eléctrica de carbón Drax cerca de Selby, en el norte de Inglaterra, en 2015.

Este momento de absoluta transformación, que la pandemia y el cambio climático nos llaman a enfrentar, necesita de todo el impulso económico, político, social, intelectual, tecnológico y de innovación que la comunidad global sea capaz de comprometer. Talento, creatividad, diversidad, ingenio y crítica tienen que volcarse todos a la medición, contabilización y disminución en cada uno de los procesos productivos e industriales de las emisiones de gases a efecto invernadero, cuya creciente concentración en la atmósfera terrestre determina de manera directa un aumento nocivo de la temperatura de la tierra.

El planeta, el mejor ejemplo de sistema físico dinámico y resiliente, necesita mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales para podernos garantizar condiciones de vida favorables como las venimos conociendo hasta ahora. Según el Acuerdo de París de 2015, para reducir considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad de la tierra y sobre nuestra especie humana habría que limitar en realidad ese aumento a 1,5 °C.

Para lograr ese objetivo necesitamos recortar nuestro carbon-budget y nuestras emisiones, medidas en toneladas de CO 2 equivalentes en porcentajes cada vez mayores, hasta llegar a la neutralidad de carbono en 2050. Es decir, emitir a la atmósfera la misma cantidad de gases que serían absorbidos por otras vías antes de ese año.

Considerando los increíbles logros tecnológicos que la humanidad está obteniendo yendo a Marte, como hemos visto recientemente con el aterrizaje del rover Perseverance, un formidable dispositivo tecnológico que estudia la superficie marciana empezando por algunos de sus cráteres, sabemos perfectamente que tenemos suficiente capacidad de innovación y tecnología para enfrentar el reto de las emisiones.