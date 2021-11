La verdad sobre la reforma de la Ley Mordaza: ni deja vendidos a los policías ni protege a delincuentes

Se trata de un aspecto clave que se regula en esta ley y que también ha generado críticas por parte de los sindicatos policiales y, por ende, de las distintas derechas.

La reforma que pretenden PSOE y Unidas Podemos modifica el redactado de varios artículos, como el 23, donde en su primer apartado se explica que no haber comunicado previamente una manifestación “aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”.

Además, en el apartado referido a las infracciones leves, la reforma añadirá este párrafo:

“La falta de comunicación previa no determinará la comisión de esta infracción cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.