El cirujano que atendió a Lady Di la noche de su muerte habla 24 años después

El médico se encontraba de guardia en el hospital, al que llegó Lady Di a las 2:06 de la mañana, más de hora y media después del accidente ya que los servicios de emergencia trataron de estabilizarla in situ en el túnel del Alma.

“Estaba descansando en la sala de servicio cuando recibí una llamada de Bruno Riou, el anestesista principal de servicio, diciéndome que fuera a la sala de emergencias. No me dijeron que era Lady Diana, pero sí que había habido un accidente grave que involucraba a una mujer joven. La organización del hospital Pitié-Salpêtrière era muy jerárquica. Entonces, cuando recibías una llamada de un colega de alto nivel, significaba que el caso era particularmente serio”, ha explicado.

Dahman, que entonces tenía 32 años, ha contado que no conocía la identidad de la mujer que llegó a urgencias y la trató como a cualquier otra que llegase en una situación crítica. “Para cualquier médico, cualquier cirujano, es de suma importancia enfrentarse a una mujer tan joven que se encuentra en esta condición. Pero, por supuesto, más aún si es una princesa”, ha señalado.

Diana tenía una grave hemorragia interna, por lo que Dahman tuvo que hacer una maniobra extrema para intentar paliarla. “Fue verdaderamente excepcional. Hice un procedimiento para permitirle respirar. Su corazón no podía funcionar correctamente porque le faltaba sangre”, ha relatado.

“Luchamos duro, lo intentamos mucho, realmente muchísimo. Francamente, cuando estás trabajando en esas condiciones, no notas el paso del tiempo”

“Probamos descargas eléctricas, varias veces y, como había hecho en la sala de emergencias, masaje cardíaco. El profesor Riou le había administrado adrenalina. Pero no pudimos hacer que su corazón volviera a latir”, ha detallado.

Para Dahman, el caso de Diana no es el más duro que vivieron dentro del hospital, pero sí que les dejó agotados. “Luchamos duro, lo intentamos mucho, realmente muchísimo. Francamente, cuando estás trabajando en esas condiciones, no notas el paso del tiempo”, ha explicado.

“Lo único importante entonces era hacer todo lo posible por esta joven. Habíamos traído gente a Pitié-Salpêtrière que estaba en muy mal estado, más grave que Diana cuando llegó. Es uno de los mejores centros de Francia para este tipo de emergencias traumáticas. Y salvamos a algunas de esas personas, lo que nos hacía especialmente felices y orgullosos. Pero aquí no pasó. No pudimos salvarla. Y eso nos afectó mucho”, ha añadido.

Estuvieron trabajando hasta las 4:00 de la madrugada cuando, según cuenta, él y su equipo tomaron una “decisión colegiada” tras ver que no podían salvarle la vida. “Estaba exhausto, siempre es una gran decepción ver a alguien joven dejarnos. También sufres un gran cansancio físico por la energía que has gastado tratando de salvarla. Y así estábamos, particularmente destrozados y cansados”, ha explicado.

Tras el incidente, Dahman no se fue de vacaciones ni tuvo un día libre ya que ese verano lo pasó entero trabajando en el hospital. “No me tomé unas vacaciones ese verano por la sencilla razón de que mi esposa estaba embarazada de mi hijo, así que trabajé todo el verano”, ha señalado.

Su recuerdo, más presente que nunca

