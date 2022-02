Las consecuencias para el continente europeo de la invasión rusa de Ucrania

Francisco Seco via AP

Europa mira a Ucrania con el corazón encogido. Por los muertos, los refugiados, la destrucción, pero también porque estamos ante la invasión de un estado soberano en el mismísimo continente. Una agresión, la de Rusia , que puede convertirse en la mayor guerra terrestre en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. No pasa en el patio trasero. Pasa en casa.

Aunque el miedo y la angustia son lógicas, las repercusiones no serán altas para la vida diaria de los ciudadanos europeos, a excepción de la anunciada subida de precios, sobre todo del petróleo y el gas. La agenda de las instituciones europeas y de los estados miembro pondrá muy arriba ahora esta agresión al amigo de Kiev, se desplazarán otras prioridades y apuestas, pero lo que hace daño y mata, eso lo sufrirán los ciudadanos de Ucrania.

Lo que quiere Moscú

Pasada la etapa de la diplomacia, ahora lo hace a las claras mediante el uso de la fuerza. El órdago, de momento, ha logrado unir aún más a Europa y Estados Unidos contra Rusia, algo que debería preocupar al Kremlin, pues el poder económico y político global de Occidente aún es mucho mayor que el suyo. La vieja gloria pasó, pero su poderío militar es aún tan grande y la indefensión de Ucrania tan evidente -no es de la OTAN, no puede ser protegida sobre el terreno por aliados- que lo aplica y pone a la zona en jaque. Deja claro que quiere un acuerdo legalmente vinculante y de amplio alcance para desmantelar la presencia de la OTAN en Europa del Este, empezando por la no adhesión de Ucrania.