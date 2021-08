Las estampas paralelas del abandono de Kabul y Saigón que Biden se negaba a admitir

Rahmat Gul via AP

Rahmat Gul via AP Un helicóptero Chinook, sobre la embajada de EEUU en Kabul, ayer domingo.

Un helicóptero norteamericano que se aproxima a una terraza para rescatar a personal patrio en una ciudad de un estado asiático, de donde sale con el rabo entre las piernas. Pasó en 1975 en Saigón (Vietnam) y ha pasado en 2021 en Kabul (Afganistán). Es imposible no hacer paralelismos entre una huida y la otra. Dice EEUU que no es lo mismo pero, con todos los matices, la estampa de derrota, la ignominia, es idéntica.

Tras 20 años de intervención norteamericana, el movimiento talibán marchó el domingo por la mañana sobre Kabul, capital de Afganistán, mientras Estados Unidos evacuaba desesperadamente a su personal diplomático y aceleraba el rescate y relocalización de los afganos que habían contribuido con loa militares norteamericanos. En el complejo de la embajada de Estados Unidos en Kabul, el aterrizaje y despegue de helicópteros empezó el domingo antes del amanecer, y también se observó la salida de hileras de vehículos blindados.

Del techo de la embajada salía una columna de humo negro: eran los diplomáticos norteamericanos quemando documentos para impedir que cayeran en manos de los talibanes, dijeron de forma reservada varios oficiales militares a agencias como AP y Reuters.

El presidente Joe Biden negó en julio que existan paralelismos con Saigón –“ninguno en absoluto”, dijo– , hasta el punto de que afirmó: “No se va a dar la circunstancia en que se vea a gente en el tejado de la embajada en Afganistán”. “Puedo estar equivocado, no podemos predecir el futuro, pero no veo a Saigón 1975 en Afganistán”, agregó dos días después el jefe de Estado Mayor, el general Mark Milley. “Los talibanes no son el ejército de Vietnam del Norte”, agregó con desdén.

Los acontecimientos de las últimas semanas le han quitado la razón: anunció la retirada total de tropas para el 31 de agosto y los talibanes, que controlan buena parte del territorio, han lanzado una ofensiva más rápida y fuerte de lo esperado y ahora dominan ciudades como Herat o Kandhar y, al fin, Kabul.

Interrogado el jueves, machaconamente, sobre la nueva misión militar estadounidense en Kabul, John Kirby, el portavoz del Pentágono, se negó a calificar el despliegue de “operación de evacuación de no combatientes”, conocida como NOE en la jerga militar. También indicó que este operativo no tenía nombre y evitó hablar de evacuaciones. Justo la misión “NOE” más famosa fue la Operación Frequent Wind, durante la cual más de 7.000 civiles vietnamitas fueron evacuados de Saigón el 29 y 30 de abril de 1975 en helicóptero.

“No estamos abandonando a las fuerzas afganas. No estamos eliminando completamente nuestra presencia diplomática en el terreno”, respondió Kirby, ante la insistencia de la prensa. “Nadie está abandonando Afganistán”, decía.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, insistió ayer en que la situación actual con la de hace 45 años sólo se asemejan en ese rescate. La de Afganistán, dice, es una marcha “ordenada y segura”. No obstante, al igual que otros cargos políticos y mandos militares de EEUU, admitió que ni el Gobierno ni el Pentágono eran conscientes de que las fuerzas de seguridad afganas serían incapaces de defender su territorio de manera tan flagrante. “Ha sucedido más rápido de lo que anticipamos”, reconoce.

Para ellos quizá esté siendo un proceso menos desesperado, pero no para los civiles a los que, igual que entonces, se deja desamparados: ahí están las imágenes de soldados norteamericanos disparando a la masa que se arremolina en el aeropuerto, donde ya no hay vuelos comerciales sino diplomáticos y defensivos, o las riadas de afganos que trata de agarrarse al tren de aterrizaje de los aviones USA para escapar.