Las fotos de Macron que muestran a las claras la dureza de las negociaciones sobre Ucrania

El presidente francés ha reconocido públicamente que, no obstante, sus intentos son como pegarse cabezazos contra un muro: no hay avances con Moscú y desespera. Ahora no sólo lo sabemos por sus palabras, sino por su rostro y sus gestos, porque la fotógrafa oficial de El Elíseo, Soazig de La Moissonniere, ha difundo los momentos más íntimos del mandatario, cuando todo se complica y se desmorona.