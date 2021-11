Las cuatro predicciones de película de Jeff Bezos sobre el futuro de la humanidad

Según el propietario de Amazon, la civilización vivirá en colonias flotantes en el espacio, donde se desarollará la humanidad. Estas colonias no serían como las actuales estaciones espaciales, sino que serían cilíndricas para que al girar se pueda crear gravedad artificial por la fuerza centrífuga.

“Ríos, bosques, animales salvajes...”, a las colonias no les faltaría de nada. Además, en caso de tener que regresar a la Tierra, no sería un trayecto largo, ya que estas viviendas se situarían muy cerca de nuestro planeta, según Bezos.

La Tierra como destino vacacional

La mente de Bezos no tiene límites y ha asegurado que una vez que la gente se instale en el espacio y comience a vivir ahí, “visitarán la Tierra de la misma manera que hoy en día visitan el Parque Nacional de Yellowstone”, para pasar las vacaciones.

Ademas, Bezo ha dejado claro que no concibe en un universo en el que solo existe vida inteligente en la Tierra: ”¿Cómo no va a haber extraterrestres?”. Bezos, sin embargo, no cree que hayan visitado nuestro planeta porque piensa que no tienen interés en salir de su sistema solar. “Lo dudo mucho. Creo que lo sabríamos si lo hubieran hecho. ¿Están ahí fuera? Probablemente”, ha añadido.