Le dicen que le "pesa mucho el culo" y su reacción lleva más de 2,5 millones de reproducciones

Menos mal que la vida me ha hecho endurecerme… tener que aguantar todos los días cosas de estas… no siempre le sientan a una igual. Hoy me dio por contestarle, pero me ha parecido una pérdida de tiempo y le he dado la atención que buscaba. Seguro que prefiere que me calle, agache la cabeza y siga calladita tragándome lo que me ha dicho como solemos hacer las chicas #ciclismo #deportesentiktok