Le piden a su profesor cambiar la fecha del examen y reciben la respuesta que nunca imaginaron

Una tuitera compartió hace unos días un mensaje que le mandó a su profesor con una duda de cara a un examen inminente.

“Mi clase quería cambiar el examen de mañana, así q han decidido mandarle un WhatsApp al profe y ha pasado esto”, ha publicado.

En ese mensaje de WhatsApp, la joven le pedía al docente de parte de la clase de segundo de bachillerato que le cambien de fecha un examen de Historia de España preparatorio para Selectividad.

“Estamos muy agobiados porque no entendemos bien cómo funciona”, le piden en ese mensaje.

La respuesta del profesor fue la siguiente: “Buenas noches, me llamo María y no se nada de ningún examen ni de ningún Bachillerato. Pero seguro que si habéis atendido y estudiado os va a ir muy bien el examen de mañana. Suerte a todos. Yo me voy a dormir”.

Ahora, varios días después, la propia tuitera ha confirmado que finalmente sí era el profesor y no era esa tal María.

El mensaje de la tuitera tiene en pocas horas más de 8.600 compartidos y más de 51.000 me gusta.