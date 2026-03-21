Manuel Manzano, microbiólogo: "La paella del día anterior tiene bacilos garantizados: si la calientas en microondas sin removerla, los puntos fríos te pueden enfermar dos días después"

Manuel Manzano es veterinario y microbiólogo, y en una nueva publicación en su perfil de YouTube, responde una pregunta con la que muchos se sentirán identificados: las posibles consecuencias de calentar la comida en el microondas. Él adelanta que hacer uso del electrodoméstico, "mayoritariamente", no supone riesgos sanitarios importantes. Pero, "como todo en esta vida tiene sus excepciones".

"En función de cómo calentamos la comida en el microondas si que nos podemos encontrar que el alimento nos pueda generar algún problemilla", explica en su nuevo vídeo, que ha alcanzado más de 50.000 visualizaciones.

En primer lugar explica cómo funcionan los microondas y cómo calientan los alimentos: "Emite una radiación de tipo no ionizante que lo que hace es incrementar la energía cenética de las moleculas como si fuese una pequeña descarga eléctrica". En esta línea, "las moleculas de la comida se calientan".

De este modo, asegura que la radiación que emiten estos electrodomésticos no afecta a las moleculas del alimento, "por que al fin al cabo no dejan de ser células". "No va a generar ninguna mutación en el ADN del alimento, que genere problemas en los humanos”. "Ningún alimento se vuelve radioactivo", sentecia.

Asimismo, explica que "hay gente que no sabe que calentar la comida enel microondas permite conservar mejor algunas vitaminas". "Sobre todo, las hidrosolubles, como la vitamina C". "Aunque se caliente bastante va a permanecer en más cantidad que en un alimento que se someta a otra forma de calentamiento, como hirviéndolo en un cazo”.

Posibles problemas

"El problema que tiene calentar la comida en el microondas es que, si no somos cuidadosos, el calentamiento no es homogéneo", explica. "Esto si que es un problema de salud. Si quedan puntos fríos en el interior del alimento donde las bacterias se mantienen".

El pone de ejemplo la clasica paella: "De un día a otro, crecen bacilos cereos". "Si se calienta al microondas y no se tiene cuidado de remover durante el calentamiento, ocurre que van a quedar puntos contaminados con bacterias", explica. "Es la que participa en la contaminación de las leches maternizadas".

Por último, explica que “si no se enfría rapidamente la comida después de haberla cocinado, es este caso la paella, se contamina". Y, "aunque es muy difícil evitar la contaminación", "la mayoría de veces no va a pasar nada". Pide tener cuidado a personas con el sistema inmunitario debilitado o niños: "Puede generar diarrea, dos o tres días después de haber comido la paella en cuestión"

La importancia del recipiente

Para concluir, Manzano apunta a la importancia de escoger un buen recipiente para calentar la comida en el microondas. "Hay recipientes de plástico que se permiten meter en el electrodoméstico, pero cuidado con los que están un poco dañados porque pueden desprender bloqueantes hormonales que alteran a fertilidad".