Jesús Porta-Etessam, neurólogo: "Si comes delante de la pantalla la sensación de disfrute disminuye muchísimo y existe mayor riesgo de obesidad"

La costumbre de comer en compañía de familiares y amigos se está conviertiendo en algo del pasado. Las conversaciones y las sobremesas están siendo sustituidas por las pantallas. Según declara Jesús Porta-Etessam, neurólogo madrileño, en una entrevista con Rtve, las panatallas son bien perjudiciales mientras se come. El profesional, concluye, en un estudio publicado por la Universidad Rey Juan Carlos que comer solo reduce la alegría.

"Estamos viendo como normal ver a los niños en un restaurante comiendo con una pantalla en las manos", introduce la periodista. A lo que él contesta: "La pantalla parece un elemento que forma parte de nuestra anatomía. Como parte de nuestro cuerpo", explica el experto. Es decir, "por estar una hora o 40 minutos que es lo que tarda una comida en casa, con los telefonos fuera del ambito de la habitación, para comer tranquilamente, no pasa nada".

El experto explica que cuando estamos comiendo con una pantalla delante, "la sensación de disfrute disminuye enormemente". "Si quitamos las pantallas vamos a disfrutar más de la comida. La vamos a degustar, vamos a disfrutar más de los elementos y de la conversación".

Sin embargo, "mientras comes con una panatalla comes más rápido y hay menos disfrute". Dice que fomenta la obesidad. Además, "el tener espacios de comida que te obligan a reflexionar", puesto que "cuando estas hablando con una persona, nuestro cerebro está reflexionando". "Las respuestas que das comiendo son más reflexionadas".

Según el neurólogo,

Las pantallas disminuyen el disfrute.

Es mejor comer con personas delante que comer solo. Este "elemento social" es importante, puesto que "somos seres sociales, también para la comida".

Es mejor alimentarse de comida elaborada por nosotros que comida procesada. Según el estudio en el que participa, la primera reacción del cuerpo al deglutir este tipo de comida "es de temor": "Estamos menos acostumbrados".

Según el portal web Top Doctors, el doctor Porta Etessam tiene 25 años de experiencia en la neurología, es el actual presidente la Sociedad Española de Neurología y Vicepresidente del Consejo Español del Cerebro. Asimismo, más allá de su rol institucional es jefe de servicio de neurología en el Hospital Universitario Jiménez Díaz.

Los jóvenes, los más vulnerables

El estudio en el que participa el médico, recogido por el diario el diario La Voz, expone que los adolescentes son el grupo más vulnerable. Son ellos precisamente los que utlizan las pantallas el doble de horas que la población en general y comen solos con mayor frecuencia. En esta línea, los investigadores insisten en que recuperar la comida como espacio social puede mejorar el bienestar emocional, fortalecer vínculos y promover hábitos alimentarios más saludables.