“A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho”, asegura a sus seguidores a los que anima y aconseja a mirar dentro de ellos mismos. “Quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. (Siempre hay espacio para comenzar de nuevo, pero para mí siempre ha sido bueno saber que en unos días, semanas o meses, mejorarás, hasta cierto punto, aunque sea por un momento). Me llevó mucho tiempo tener eso en mi cabeza, pero he tenido suficientes colapsos y agotamientos para saberlo: si te esfuerzas lo suficiente contigo mismo, pasando tiempo a solas para comprender tus traumas, las causas, alegrías y rutina, lo harás. Siempre podrás comprender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo. Que es todo lo que te puedes pedir. De todos modos, no estoy segura de por qué, pero cada vez me es más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por recibirme y gracias por escucharme. Te quiero”.