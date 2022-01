Lo que encuentra en el pasillo de Carrefour arrasa en Twitter: entre la admiración y el miedo

Este cliente no dudó en grabar lo que acababa de presenciar y subirlo a su cuenta de Twitter donde acumula ya más de 6.000 me gusta. Este curioso mecanismo lo encontró en el Carrefour del Centro Comercial La Gavia, en Madrid, y el bote de pisto no es el único producto afectado.

Otro usuario comentó en la publicación con un vídeo similar pero esta vez con un brik de caldo de pollo Aneto. “Con una gomilla en la base para que no se caiga, ¡la cutrez!”, respondía otro tuitero. “De todos los futuros distópicos que nos podía tocar, vamos hacia el que escriben los guionistas de Aquí no hay quien viva”, bromeaba.