Raúl, agricultor: "Mi padre para mi primera comunión me regaló un rastrillo y una azadilla"

"Mi padre para mi primera comunión no me regaló una Play, ni un ordenador, me regaló un rastrillo y una azadilla", cuenta, claramente orgulloso, Raúl, un agricultor que ha querido compartir su historia en el perfil de TikTok Be.Agro, que acumula casi 10.000 seguidores. Habla de la importancia del campo, y de cuidar el producto autóctono.

"Vi a mi padre y dije, uf, 35 años sembrando habichuelas", cuenta, en referencia a sus inicios. "El hortícola es un matadero. La realidad es esa, es un matadero". "Pueden darte más, pueden darte menos. Pero la realidad es que es demasiada intensidad en pocos meses y es una locura", comenta su compañero, que se encuentra en la tertulia en cuestión.

Los expertos hablan de la cara oscura de la mercantilización del aguacate. "Un de estas piezas en plena producción van a tardar unos cinco años", dice. "El problema es cuando te encuentras en un supermercado una pieza de segunda a precio de primera", crítica. Probablemente, dice que "muchos de los consumidores se queden en duda".

En esta línea, hablan de los reetiquetados: "Los containers que vienen de México, o de África". Por este motivo, el agricultor recomienda comprar aguacates rugosos. "No compréis los lisos, porque te pueden hacer la trece catorce", asegura.

"Yo creo que este es el verdadero reto de un cultivo que está tan en auge", expone uno de los tertulianos que aparece en la publicación de la red social TikTok, que ha alcanzado más de 500 Me Gusta. Además, en España, dice que se cultiva en zonas con poca agua y "es un fruto que precisamente demanda mucho más". De este modo, da unos datos. "El kilogramo de aguacate está en torno a ciento veinte litros de agua para su producción".

Por último, el protagonista comparte que hay muy pocos en redes sociales que hagan campañas para promover los productos del campo. "Si en vez de meter a un tío bailando, metes a un tío con una azadilla", crítica.