Dos militares y un intérprete de EEUU mueren en un ataque en Siria
Otras tres personas han resultado heridas en el mismo incidente.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Militares estadounidenses en Siria (archivo)
Militares estadounidenses en Siria (archivo)

Dos militares y un intérprete civil, todos ellos estadounidenses, han muerto este sábado en un ataque ocurrido en la provincia siria de Palmira, en el centro del país, según ha confirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Otras tres personas han resultado heridas en el mismo incidente.

"Hoy en Palmira, Siria, dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil estadounidense han muerto y tres han resultado heridos", ha escrito el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un mensaje publicado en la red social X (antes conocido como Twitter). 

El ataque se produjo mientras los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra Estado Islámico y según Parnell "este ataque está siendo activamente investigado". La identidad de las víctimas todavía no ha sido revelada a la espera de que se notifique a sus familiares.

-Noticia de última hora-

Andrea Cadenas de Llano Sosa
