Alejandro, tras vivir en Japón: "La filosofía occidental es como vivir a tope y ser siempre feliz, pero quizás uno necesita descansar"

Alejandro Mesa es uno de los profesores y creadores de contenido más populares de TikTok, red social en la que acumula ya más de 58.000 seguidores. Durante años vivió en Japón, donde impartía clases de español y aprendió muchísimo de la cultura nipona, pero hubo uno de sus alumnos que le cambió la forma de ver la vida con solo una frase.

"Es la reflexión que me hizo uno de mis alumnos japoneses que me ayuda a superar esos días en los que todo no sale como uno quiere, y es que muchas veces las personas que vivimos en el extranjero, como es mi caso que ahora vivo en Irlanda, nos podemos venir un poquito abajo porque uno intentar estar siempre a tope", ha reflexionado en primera instancia.

"Uno intenta ser positivo, intenta llegar a todo, pero nunca sale todo como uno quiere, y que muchas veces esto que tenemos aquí arriba (la cabeza) funciona un poco como él quiere y no lo podemos controlar tanto como querríamos", ha contado.

De hecho, se reafirma en una frase sobre el clima: "El que diga que no le afecta el clima, miente, porque noviembre y diciembre aquí son muy duros". Sin embargo, cuando tiene una mala racha en la vida, recuerda lo que le dijo aquel alumno japonés.

La frase que le cambió la forma de ver la vida

El alumno en cuestión, tal y como ha contado el profesor, le dijo: "Alejandro, el cielo a veces tiene nubes y otras está despejado, pero las nubes no son el cielo, tus pensamientos no eres tú".

Sin duda, esa frase le vino muy bien tanto en el sentido "metafórico" como en el sentido "real", ya que llevaba unas semanas con mucho estrés, sentía la cabeza llena de nubes, sin dejar "pasar el sol", pero ha reflexionado que, al final, "lo único que tienes que hacer es esperar un poco porque las nubes pasan y el cielo se despeja".

"Aunque tarde un poquito más o un poquito menos en despejarse, al final las nubes se van y el cielo siempre está ahí", ha rematado. Concluye con lo que ha querido decir, que no es otra cosa que cuando tenemos pensamientos negativos, no significa que seamos nosotros y no debemos preocuparnos tanto.

"Que tú tengas un mal día no significa que estés jodido, significa que estás vivo, que estás viviendo, que la vida es así, que no es tan fácil como parece, así que el próximo día que tengas una mala racha o un mal pensamiento, piensa que al final acabará pasando, que aprender a vivir no es controlar todo lo que piensas", ha concluido.

Ha terminado recomendando tanto la filosofía japonesa como la budista porque le ha ayudado a entender "cómo soy, como quiero ser, cómo quiero estar de tranquilo, porque la filosofía un poquito europea y occidental es como de vivir a tope, de ser siempre feliz y, oye, quizás a veces uno necesita descansar".